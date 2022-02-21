Трамваи в районе станции метро «Партизанская» задерживаются
По техническим причинам на участке между метро «Партизанская» и 16-й Парковой улицей задерживаются трамваи № 11, 12 и 34. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
— Маршруты временно изменены. Вместо трамваев можно воспользоваться автобусом № т22, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
В ведомстве попросили пассажиров быть внимательнее и прислушиваться к объявлениям водителей.
Днем ранее, 20 февраля, стало известно, что движение трамваев № 7 и 50 по улице Гиляровского восстановили. Трамваи до этого по техническим причинам задерживались. Москвичей призвали быть внимательными и следить за обновлениями.
17 февраля появилась информация о том, что движение трамваев 4пр, 7 и 13 по Преображенской улице восстановили после произошедшего на путях ДТП. Маршруты трамваев были временно изменены из-за ДТП, которое произошло на путях возле остановки «Преображенская площадь».