Москвичам рассказали об истории уличного освещения в столице

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

К середине 1950-х годов около 300 городских проездов, более 50 школ и детских учреждений Москвы не имели наружного освещения. Новостройки появлялись, а света в новых районах не хватало. С 22 февраля 1955 года эту проблему начали решать. Соответствующие документы сохранились в столичном Главархиве.

В период с 1955 по 1960 год Управлению наружного освещения Москвы поставили задачу реконструировать всю городскую световую сеть. Мощность освещения в столице и на магистралях теперь поддерживали три электростанции и три подстанции, которые имели резервные источники энергии на случай аварии.

В дальнейшем изменения затронули и городское строительство. Например, при проектировании жилых домов и других сооружений выделялись специальные помещения для трансформаторных подстанций. Задумывалась также и постройка лаборатории для проверки и ремонта самих трансформаторов.

Для работ Управление наружного освещения получило 500 тонн металлических труб, чтобы облагородить окраины и заменить деревянные столбы на асфальтированных улицах. Кроме того, за 1955 год для решения вопроса с освещением было изготовлено две тысячи типовых, тысяча специальных и 150 железобетонных мачт, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого в Главархиве рассказали о строительстве Киевского вокзала.

На месте Киевского вокзала раньше располагалась Дорогомиловская ямская слобода. Началось все с крестьян, подрабатывающих извозом, затем на удобной площадке обосновались ямщики. В конце XIX века правительство Российской империи одобрило строительство путей от Москвы до Брянска.