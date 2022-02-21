Валиева опубликовала первый пост после окончания Олимпиады

Фото: vk/olympic_russia

Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала первый пост после окончания Олимпийских игр в Пекине.

— Моя первая Олимпиада наконец закончена, и я хочу поблагодарить тех, кто вел меня к этому важнейшему в жизни спортсмена событию — моих тренеров: Этери Георгиевну (Тутберидзе — прим. «ВМ»), Сергея Викторовича (Дудакова — прим. «ВМ»), Даниила Марковича (Глейхенгауза — прим. «ВМ»). Вы абсолютные мастера в своем деле! — написала спортсменка.

Они, по ее словам, также учат ее преодолевать себя, что помогает как в спорте, так и в жизни. Валиева заключила в Instagram, что рядом с тренерским штабом чувствует себя защищенной и способной пройти любые испытания.

17 февраля Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место (224,09) по итогам произвольной программы. Она дважды упала в ходе выступления, в том числе во время тройного акселя. Хореограф Илья Авербух заявил «ВМ», что Валиева не смогла показать результат, к которому все привыкли.

Российская сборная расположилась на девятом месте в медальном зачете на Играх. На счету у команды шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

В общей сложности национальная команда привезет из Китая 32 награды. Кроме того, сборная заняла второе место по общему количеству медалей ОИ.

На первой строчке таблицы оказалась команда из Норвегии с 37 медалями: у нее 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград. Далее идут сборная Германии с результатом 27 медалей (12, 10 и 5 соответственно) и Китая — 15 наград (9, 4 и 2).