Лавров обвинил Запад в попытках внести разлад в отношения России и НАТО

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Запад пытается создать конфронтацию между Россией и НАТО. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в понедельник, 21 февраля.

— На наши усилия с вами, которые нацелены на выполнение резолюции Совета Безопасности 2254, влияет атмосфера, которую сейчас нагнетают наши западные коллеги, пытаясь создать чуть ли непреодолимую конфронтацию между Российской Федерацией и западным альянсом, — сказал министр.

Заявление Лаврова прозвучало перед переговорами с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом, отмечает РИА Новости.

11 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министерство не может принять коллективный ответ НАТО и ЕС на письмо главы ведомства Сергея Лаврова об их понимании принципа неделимости безопасности. Увиливание от ответа, считает она, свидетельствует о том, что Запад не намерен признавать за собой обязательства, взятые по линиям Совета Россия — НАТО и ОБСЕ.

Ответы главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и генсека НАТО Йенса Столтенберга не содержат предметной реакции на вопрос, подчеркнула Захарова. Вместо этого Москве предложили вступить в диалог по укреплению безопасности, сетует дипломат.