Инфекционист рассказал, как COVID-19 влияет на сосуды человека

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Коронавирус может вызвать осложнения в любом внутреннем органе человека. Такое мнение высказал заместитель главного врача Талдомской центральной районной больницы, врач-инфекционист Сергей Рябов.

По словам врача, коронавирус поражает сосуды всего организма, а не только легких.

— Прежде всего, поражается слизистая внутренняя мелких сосудов, это возникает из-за нарушения целостности. Это может вызвать и инсульты, и инфаркты, и поражение других сосудов, — отметил Рябов в комментарии «Радио 1».

По его словам, после перенесенного коронавируса необходимо отслеживать показатели свертываемости крови, также нужна разумная диета. Он отметил, что вирус часто бьет по проблемным местам у каждого человека: у кого-то возникают проблемы с сердцем, у других — с пищеварением, у третьих происходит поражение мозга. Именно поэтому важное значение имеет период реабилитации.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что особое внимание московские врачи уделяют заболевшим коронавирусом пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями.