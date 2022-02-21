«Начали подделывать подписи»: Максим рассказала о предательстве во время болезни

Фото: instagram/maksimartist

Тяжело перенесшая коронавирус певица Максим долго проходила период восстановления. В такой нелегкий период жизни певица возлагала большие надежды на близких и родных. Но столкнулась с еще большей проблемой — предательством.

Как рассказала девушка, близких людей не столько волновало ее здоровье, сколько ее имущество.

— Люди начали переоформлять мои документы, подделывать подписи. Это те люди, которые со мной были 15–20 лет, которым я очень доверяла, — поделилась МакSим.

По ее признанию, прийдя в себя, певица сразу же удалила из своей жизни 90 процентов контактов, передает Пятый канал.

К сожалению, реабилитация российской певицы идет не в самом быстром темпе. Недавно Максим рассказала, что после коронавируса столкнулась с проблемами с голосом.

Певица пережила тяжелую болезнь минувшим летом. В середине июня она попала в больницу с воспалением легких, после чего ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Через некоторое время певицу перевели на ЭКМО, которая применяется для насыщения крови кислородом при тяжелой дыхательной недостаточности. 31 июля стало известно об улучшении состояния артистки.

Максим провела в медикаментозном сне почти два месяца. В настоящее время она продолжает восстанавливаться.