Путин обосновал цель расширения взаимодействия с НАТО и США

Фото: Администрация президента РФ

Россия активизировала взаимодействие с НАТО и США для обеспечения благополучного развития. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в понедельник, 21 февраля.

— Мы в последние месяцы, в конце прошлого года, мы активизировали свою работу с нашими основными партнерами в Вашингтоне и НАТО для того, чтобы договориться в конце концов об этих мерах безопасности и обеспечить спокойное благополучное развитие страны в мирных условиях. Для нас это задача номер один — это приоритет для нашей страны, не конфронтация, а обеспечение безопасности и условий для развития, — сказал лидер.

Путин заключил, что следует осознавать реалии, в которых мы живем, отмечает РИА Новости.

9 февраля политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что России следует вести диалог о безопасности в Европе напрямую с США, так как страны Веймарского треугольника — Франция, ФРГ и Польша — не являются независимыми в решении этого вопроса. По его словам, лидеры трех европейских государств «играют роль массовки».

Эксперт также добавил, что наличие среди стран, выступивших с подобным заявлением, «жестко антироссийской и проамериканской» Польши свидетельствует о том, что Франция и Германия отказываются от своей самостоятельной позиции.

21 февраля сообщалось, что Владимир Путин и президент США Джо Байден проведут саммит по вопросам безопасности в Европе. Отмечается, что с данным предложением выступил французский лидер Эммануэль Макрон.

В Елисейском дворце подчеркнули, что саммит состоится при условии, что Россия не вторгнется на территорию Украины. Повестка саммита, как уточняется, должна быть подготовлена госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встречи 24 февраля.