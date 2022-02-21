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Стал известен режим работы канатной дороги на Воробьевых горах 23 февраля

Евгений Белоусов

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Стал известен режим работы канатной дороги на Воробьевых горах 23 февраля
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Воробьевы горы Карта всех событий

Канатная дорога на Воробьевых горах в День защитника Отечества, 23 февраля, будет работать по тарифу и режиму выходного дня. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщили на сайте спорткомплекса «Воробьевы горы».

Уточняется, что канатная дорога будет работать с 10:00. Также во время праздничного салюта на территории ОК «Лужники» одноименная станция Московской канатной дороги закроется в 15:30.

— Обращаем внимание: работа канатной дороги будет полностью приостановлена на время салюта с 20:00 до 21:15, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что уже с 21:15 работа канатной дороги возобновится в режиме выходного дня до 23 часов.

До этого сообщалось, что День защитника Отечества отметят в музеях Подмосковья. Так, в «Новом Иерусалиме» пройдет образовательное занятие «Давай построим крепость!». Гости музея смогут изучить макет строящегося кремля, пострелять из катапульты, заложить фундамент крепостной башни.

Также заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков рассказал, что в преддверии 23 февраля в столице проведут профилактику Вечного огня. Звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону, после чего каждый из трех запальников горелки тщательно проверят. Также при необходимости заменят платиновую спираль.

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