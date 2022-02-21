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«Новый сценарий»: участник боевых действий из ДНР рассказал о военной тактике Киева

Рафаэль Залян

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Ситуация в Донбассе
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«Новый сценарий»: участник боевых действий из ДНР рассказал о военной тактике Киева
Фото: Минобороны РФ

Военная тактика Киева изменилась и стала более агрессивной благодаря технике, которую ей предоставили страны Запада. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил участник боевых действий на территории Донецкой народной республики Святослав Колодов. Он рассказал, что украинцы применяют во время атаки бронетранспортеры, минометы, танки и другое вооружение:

— Им поставляют оружие страны Запада, и они с новой силой атакуют, ведут более агрессивную войну.

Собеседник «ВМ» отметил, что участвует в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей с самого начала военного конфликта (апрель 2014 года). Чудом уцелев в тех сражениях, мужчина решил и на сей раз отправиться на защиту родного края:

— Ситуация сложная в Макеевке и Донецке, мы готовимся к обороне. Людей из нашего города уехало очень много. Большинство бойцов готовы к любому развитию событий.

Колодов сообщил, что на сей раз оппоненты применяют намного больше техники, чем восемь лет назад:

— Обстрелы идут из разных видов оружия. Но как бы нам ни было хреново, лучше плохой конец, чем жить в этом ужасе.

Собеседник «ВМ» уточнил, что за эти восемь лет военных действий у него успело родиться трое сыновей:

— Теперь у меня трое парней, которые ничего кроме пороху, взрывов и пуль не видели. Вместе со своей мамой они уехали в Ростовскую область, в центр по приему беженцев. Надеюсь, что увижусь с ними еще.

Участник боевых действий добавил, что исход столкновения, начавшегося с новой силой, никому неизвестен:

— Да тут какой-то новый сценарий ведения войны, что сам черт ногу сломит. Но выгодны эти военные действия точно не украинцам.

Колодов подчеркнул, что местные настроены на победу и надеются на поддержку Москвы.

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Республика, по его словам, договорилась с руководством России насчет обустройства мест приема в Ростовской области. Руководитель ЛНР Леонид Пасечник в тот же день обратился к жителям с аналогичными обращением. Мужчинам, которые способны взять оружие, по его словам, следует защищать республику.

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