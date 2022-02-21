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Шойгу допустил появление ядерного вооружения на Украине

Иван Юминов

В мире
Шойгу допустил появление ядерного вооружения на Украине
Фото: МИД РФ

Тактическое ядерное оружие может появиться на Украине. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в понедельник, 21 февраля.

— За долгие годы советской власти и пребывания в составе Советского Союза там были созданы возможности по созданию такого оружия, не только оружия, но и его носителей, — сказал министр.

Носителями подобного вооружения, считает он, могут стать оперативно-тактические ракетные комплексы «Точка-У». Киев обладает большими возможностями в плане атомного оружия, чем Северная Корея и Иран, приводит слова Шойгу сайт Кремля.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна может пересмотреть отказ от ядерного оружия, который был задокументирован в рамках Будапештского меморандума в 1994 году. Он также добавил, что инициирует встречу участников меморандума по вопросу обеспечения безопасности.

Если переговоры не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, то он будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение, предупредил глава государства.

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