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ДТП с участием грузовика произошло на МКАД

Анастасия Колоскова

Происшествия
ДТП с участием грузовика произошло на МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 33-й километр Карта всех событий

ДТП с участием грузового и легкового автомобилей произошло на внешней стороне 33-го километра МКАД. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Уточняется, что авария случилась перед развязкой с Варшавским шоссе. На место инцидента прибыли оперативные службы города.

— Движение в сторону съезда на Проектируемый проезд №5450 осуществляется по трем полосам из пяти, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Позже в департаменте транспорта сообщили, что движение удалось восстановить.

До этого сообщалось, что движение по внутренней стороне Третьего транспортного кольца Москвы (ТТК) полностью восстановлено после ДТП с участием шести автомобилей.

Статистика ГИБДД

Количество смертельных ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Москве примерно на 20 процентов. Общее количество ДТП с участием нетрезвых автовладельцев снизилось на 5 процентов — на 444 случая меньше, чем в прошлом году.

За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше 20 лет. На втором месте — водители старше 45 лет.

Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.

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