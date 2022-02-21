Путин: Байден допустил мораторий на вступление Украины в НАТО

Фото: Администрация президента РФ

Президент США Джо Байден заверил, что Украину не планируют принимать «завтра» в НАТО. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в понедельник, 21 февраля.

— Я вот со своими коллегами как раз разговариваю на этот счет. И американский коллега заверил, что Украину не собираются принимать (в НАТО — прим. «ВМ») «завтра», — сказал лидер.

Он уточнил, что возможен некий вариант моратория, во время которого Киев подготовят ко вступлению в альянс. Если он окажется членом НАТО, то угрозы Москвы многократно возрастут, приводит слова Путина сайт Кремля.

11 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министерство не может принять коллективный ответ НАТО и ЕС на письмо главы ведомства Сергея Лаврова об их понимании принципа неделимости безопасности. Увиливание от ответа, считает она, свидетельствует о том, что Запад не намерен признавать за собой обязательства, взятые по линиям Совета Россия — НАТО и ОБСЕ.

Ответы главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и генсека НАТО Йенса Столтенберга не содержат предметной реакции на вопрос, подчеркнула Захарова. Вместо этого Москве предложили вступить в диалог по укреплению безопасности, сетует дипломат.

21 февраля сообщалось, что Владимир Путин и президент США Джо Байден проведут саммит по вопросам безопасности в Европе. Отмечается, что с данным предложением выступил французский лидер Эммануэль Макрон.

В Елисейском дворце подчеркнули, что саммит состоится при условии, что Россия не вторгнется на территорию Украины. Повестка саммита, как уточняется, должна быть подготовлена госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встречи 24 февраля.