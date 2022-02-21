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Елену Паршину назначили зампредседателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы

Евгений Белоусов

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Елену Паршину назначили зампредседателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы
Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Елену Паршину заместителем председателя комитета общественных связей и молодежной политики столицы. Соответствующий документ был опубликован в понедельник, 21 февраля, на официальном сайте мэра города.

— Принять Паршину Елену Владимировну на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность заместителя председателя комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы с заключением служебного контракта сроком на пять лет, — говорится в документе.

Отмечается, что срок полномочий Паршиной на новой должности не должен превышать срок полномочий самого мэра.

29 октября Собянин уволил Андриана Кучму с должности главы управы района Свиблово, а 12 октября назначил Владимира Макарова на должность заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Данный контракт заключен сроком на пять лет, но не должен превышать срок полномочий мэра.

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