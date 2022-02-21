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ЕС ввел санкции против трех депутатов Госдумы за выборы в Крыму

Иван Юминов

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ЕС ввел санкции против трех депутатов Госдумы за выборы в Крыму
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Три депутата Госдумы попали в черный список ЕС за организацию выборов в нижнюю палату парламента в Крыму. Об этом сообщается в Официальном журнале ЕС в понедельник, 21 февраля.

— После организации Российской Федерацией так называемых выборов в Государственную думу в незаконно аннексированной «Автономной Республике Крым» и городе Севастополе в сентябре 2021 года Совет считает, что пять физических лиц должны быть добавлены в список физических и юридических лиц, на которых распространяются ограничительные меры, за их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, — говорится в документе.

Ограничительные меры затронули председателя Севастопольского избиркома Нину Фаустову и ее заместителя Александра Чмыхалова. Кроме того, санкции ввели против депутатов Госдумы Алексея Черняка, Татьяны Лобач, а также Леонида Бабашова, отмечается на сайте журнала ЕС.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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