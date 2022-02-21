Терапевт Звонков назвал основную причину смерти при коронавирусе

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Основной причиной смерти пациентов с коронавирусной инфекцией является сосудисто-дыхательная недостаточность. Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Звонков, отметив, что официально этого термина в медицине нет.

— Главный ковидный механизм — это механизм поражения сосудов, в основном сосудов легких. Это является основной причиной. Даже не знаю, как его назвать, потому что такого термина в медицине нет — сосудисто-дыхательная недостаточность, — заявил медик.

По его словам, этот симптом вызывает нарушение газообменной функции сосудов легкого, которая приводит к сильной гипоксии и смерти.

Звонков добавил, что усугубить течение коронавирусной инфекции может сахарный диабет, ишемические и атеросклеротические болезни. Он отметил, что вирус распространяется в организме постепенно: пробираясь от мелких сосудов к сердцу и мозгу, пишет URA.ru.

До этого иммунолог Владимир Болибок рассказал, почему пациентам, переболевшим коронавирусной инфекцией, стоит повременить с отпуском в странах с жарким климатом.

По словам врача, планировать дальнее путешествие стоит не раньше, чем через два месяца после выздоровления. Это связано с тем, что у 80 процентов переболевших COVID-19 постковидный синдром остается продолжительное время. В этот период у них могут наблюдаться хронические аутоиммунные воспаления и повышенная свертываемость крови.