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Иммунолог предупредил об опасности отдыха в жарких странах после коронавируса

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Иммунолог предупредил об опасности отдыха в жарких странах после коронавируса
Фото: Pixabay

Иммунолог Владимир Болибок рассказал, почему пациентам, переболевшим коронавирусной инфекцией, стоит повременить с отпуском в странах с жарким климатом.

По словам врача, планировать дальнее путешествие стоит не раньше, чем через два месяца после выздоровления. Это связано с тем, что у 80 процентов переболевших COVID-19 постковидный синдром остается продолжительное время. В этот период у них могут наблюдаться хронические аутоиммунные воспаления и повышенная свертываемость крови.

— Например, сразу же после выздоровления человек летит в Таиланд, продолжительное время сидит в самолете, у него развивается тромбоз, он встает, и, даже не доходя до гостиницы, получает осложнения, — цитирует эксперта Ura.ru.

Он также добавил, что сгущение крови может провоцировать перепады температур и обезвоживание в условиях жары.

— И, думаю, таких случаев будет очень много — инфаркты, инсульты, внезапная смерть на отдыхе после перенесенного COVID-19, — предупредил Болибок.

До этого врач-инфекционист Сергей Рябов рассказал, что коронавирус может вызвать осложнения в любом внутреннем органе человека. По его словам, коронавирус поражает сосуды всего организма, а не только легких.

Ранее врач-кардиолог Анна Кореневич назвала самые неэффективные способы укрепления иммунитета, которые распространены среди пациентов. По ее словам, многие методы работают только за счет эффекта плацебо, то есть человек верит в то, что он себе помогает, и начинает выздоравливать. Обычно это работает при лечении простуды.

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