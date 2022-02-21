Сбившего пенсионерку водителя иномарки разыскивают в Москве

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, улица Барышиха, 40 Карта всех событий

Неизвестный водитель сбил пожилую женщину на северо-западе столицы и скрылся. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

По предварительным данным, женщина 1947 года рождения гуляла с собакой, когда на нее наехал белый джип. Водитель джипа скрылся с места аварии.

Пострадавшая женщина была госпитализирована с тяжелыми травмами. У пенсионерки сочетанная травма головы и перелом таза.

— В настоящее время нашими сотрудниками проводятся розыскные мероприятия, с целью задержания скрывшегося с места происшествия, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в центре Москвы водитель такси наехал на пятилетнего ребенка и также скрылся с места происшествия.

Статистика ГИБДД

Количество смертельных ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Москве примерно на 20 процентов. Общее количество ДТП с участием нетрезвых автовладельцев снизилось на 5 процентов — на 444 случая меньше, чем в прошлом году.

За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше 20 лет. На втором месте — водители старше 45 лет.

Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.