Сбившего пенсионерку водителя иномарки разыскивают в Москве
Неизвестный водитель сбил пожилую женщину на северо-западе столицы и скрылся. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.
По предварительным данным, женщина 1947 года рождения гуляла с собакой, когда на нее наехал белый джип. Водитель джипа скрылся с места аварии.
Пострадавшая женщина была госпитализирована с тяжелыми травмами. У пенсионерки сочетанная травма головы и перелом таза.
— В настоящее время нашими сотрудниками проводятся розыскные мероприятия, с целью задержания скрывшегося с места происшествия, — говорится в сообщении.
До этого сообщалось, что в центре Москвы водитель такси наехал на пятилетнего ребенка и также скрылся с места происшествия.
Статистика ГИБДД
Количество смертельных ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Москве примерно на 20 процентов. Общее количество ДТП с участием нетрезвых автовладельцев снизилось на 5 процентов — на 444 случая меньше, чем в прошлом году.
За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше 20 лет. На втором месте — водители старше 45 лет.
Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.