Синоптики сообщили москвичам об аномально теплой погоде 22 февраля

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Во вторник, 22 февраля, столичный регион будет находиться в южной части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдут небольшие осадки.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс два — четыре градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне нуля — пяти градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами с порывами 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 735 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 65 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном регионе сохранится аномально теплая погода. Атмосферное давление и содержание кислорода в приземном слое воздуха значительно ниже климатической нормы.

Это неблагоприятные погодные условия с преобладанием гипоксического эффекта. Гораздо тяжелее переносят такие погодные изменения лица с острыми заболеваниями или перенесшие в недавнем прошлом серьезные болезни, страдающие заболеваниями суставов и органов дыхания, сосудистыми заболеваниями.

В такие дни нужно быть более внимательными к своему здоровью, не перегружать организм чрезмерными физическими нагрузками, строго следовать советам врача и соблюдать рекомендованные лечебные методы.

Синоптик спрогнозировал погоду на текущую неделю в Москве. Вторник, 22 февраля, станет самым теплым днем текущей недели в столице. Но уже к четвергу в столичный регион вернутся морозы. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.