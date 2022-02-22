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Постпред Штатов при ООН ответила на вопрос о поставках ядерного оружия Киеву

Полина Долганова

В мире
Постпред Штатов при ООН ответила на вопрос о поставках ядерного оружия Киеву
Фото: Pexels

Соединенные Штаты и их союзники не будут поставлять Киеву ядерное оружие, потому как Украина сама не желает таких поставок. Об этом во вторник, 22 февраля, заявила представитель Штатов при Организации объединенных наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд.

— Соединенные Штаты и наши союзники не имеют намерений поставлять ядерное оружие на Украину, и Украина его не хочет, — цитирует постпреда РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 19 февраля, сообщил, что страна может пересмотреть отказ от ядерного оружия, который был задокументировал в рамках Будапештского меморандума в 1994 году. Он также заявил, что инициирует встречу участников меморандума по вопросу обеспечения безопасности.

До этого глава Минобороны Сергей Шойгу выразил мнение, что западная сторона способна снизить напряженность вокруг Украины, прекратив поставки оружия. В настоящее время поставки осуществляются показательно, подчеркнул он. Кроме того, России хотелось бы знать, для чего Великобритания направила спецназ на Украину.

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