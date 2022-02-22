Синоптики прогнозируют рекордное потепление в Москве 22 февраля с начала зимы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Рекордное за всю зиму потепление ожидается в столице во вторник. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Сегодняшний день в Москве может стать самым теплым с начала зимы, — передает РИА Новости слова специалиста.

До этого Леус отметил, что на данный момент температура в столичном регионе превышает норму на шесть–девять градусов. Несмотря на то что во вторник ожидаются дожди, этот день будет самым теплым на неделе. Температура воздуха в дневные часы в Москве достигнет плюс четырех–шести градусов.

На текущей неделе столбики термометров будут показывать преимущественно плюсовые значения в Москве. Так, например, в среду в городе ожидается потепление до плюс четырех градусов. При этом вероятны небольшие осадки. Скорость ветра 22 и 23 февраля достигнет 15 метров в секунду. Однако следующий день температура воздуха опустится до минус двух градусов.

Зима в 2022 году в столице не стала аномально теплой или холодной. Однако, даже если бы наблюдалось заметное отклонение, это необязательно повлияло бы на лето каким-то определенным образом. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.