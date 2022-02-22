Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Поликлиники Подмосковья вернулись к плановому режиму работы с 21 февраля. Об этом глава областного минздрава Алексей Сапанюк доложил губернатору региона Андрею Воробьеву.

Он отметил, что в регионе возобновили работу всех профилей дневных стационаров. С 21 февраля жителям области доступна самостоятельная запись к терапевтам и врачам узких специализаций. Также возобновлены профилактические осмотры, диспансеризация населения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что во время увеличения заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе поликлиники работали без выходных. В настоящее время такой необходимости нет.

Воробьев поблагодарил медиков за их работу и своевременную помощь населению, передает телеканал 360.

До этого Анастасия Ракова заявила о возвращении больниц в Москве к плановому режиму работы. Более двух тысяч коек в столице возвращаются к плановому режиму работы после обострения ситуации с коронавирусом.

В настоящий момент в столице наблюдается стабилизация распространения коронавирусной инфекции.