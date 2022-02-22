Тренер дал советы по занятию спортом на улице во время потепления

Фото: личный блог Сергея Собянина

В столичном регионе установилась аномально теплая погода, можно заниматься спортом на улице на оборудованных площадках. Об этом сообщил тренер фитнес-клуба Алексей Байков.

— На улице можно проводить тренировки на спортплощадке, где есть соответствующее оборудование для самостоятельных занятий. Это турники, брусья, скамья для пресса», — рассказал он в комментарии РИАМО.

По словам тренера, на спортивных площадках можно выполнять базовые упражнения. Например, подтягиваться на турнике, отжиматься, приседать. На специальной скамье можно делать упражнения для пресса.

По словам Байкова, для занятий спортом на свежем воздухе с собой можно взять собой дополнительный инвентарь. Это могут быть специальные резинки-эспандеры, с их помощью можно выполнять дополнительные упражнения.

До этого фитнес-тренер назвала лучший вид спорта для маленьких детей. Если есть желание укрепить здоровье малыша с ранних лет, Анна Регельман советует начинать с плавания. Во время плавания дети учатся задерживать дыхание, что хорошо развивает легкие, формирует здоровый иммунитет.