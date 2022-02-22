Около 60 тысяч москвичей обратились за помощью в ЦОМП за 2021 год

Фото: Пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Почти 60 тысяч жителей столицы воспользовались услугами Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) за 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 22 февраля.

В ведомстве отметили, что одна из приоритетных задач городских властей — создание комфортных условий для всех пассажиров общественного транспорта.

Так, специалисты ЦОМП сопровождают москвичей по всему маршруту в метро, Московском центральном кольце (МЦК), Московских центральных диаметрах (МЦД) и наземном транспорте, помогают подняться и спуститься на эскалаторе или лестнице.

— За год мы вдвое увеличили количество объектов, куда пассажирам помогают добраться сотрудники ЦОМП. Число больниц, социальных центров, коворкингов, колледжей выросло до 211. Мы ожидаем такого же интенсивного роста в этом году, — заявил заместитель мэра Москвы и руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Подать заявку на получение услуги в индивидуальном порядке необходимо за 24 часа до поездки, а в групповом — за 10 дней, говорится в сообщении.

К 2023 году более чем на 70 процентах станций метро Москвы будут установлены маяки с аудионавигацией. Звуковые маяки будут дополнительным ориентиром для пожилых людей и пассажиров с плохим зрением.