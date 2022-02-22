Подмосковный волонтер рассказал о прибывших детях из Донбасса

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Дети беженцев из Донбасса, прибывших этим утром в Московскую область, как и их родители, тоже волнуются и переживают, но переносят эвакуацию легче. Об этом рассказала волонтер, которая сопровождала беженцев в пути.

Волонтеры Подмосковья оказывают людям из Донбасса психологическую поддержку, а также небольшую медицинскую помощь, если кто-то жалуется на тошноту или головную боль.

По словам волонтера, многих людей интересует, что их ждет дальше, как долго они будут находиться вдали от дома, смогут ли вернуться. Она отметила, что люди находятся в сложном психологическом состоянии. Их пугает неизвестность.

Волонтер добавила, что дети чувствуют настроение взрослых, но переносят вынужденный переезд легче. По ее словам, во время поездки многие дети рисовали, а после прибытия поезда легли спать.

— Дети все практически тут же уснули, несмотря на то, что они ночью ехали в поезде. То есть это тоже говорит о тяжелом психологическом состоянии детей. Они считывают с родителей состояние и тоже волнуются, переживают, — рассказала она в комментарии «360».

Первый поезд с беженцами из республик Донбасса прибыл в Апрелевку подмосковного Наро-Фоминского округа 22 февраля. В поезде приехали более 900 человек из них около 400 — дети разных возрастов, передает РИАМО.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов внимательно отнестись к размещению беженцев из Донбасса.