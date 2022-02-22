Зюганов сообщил об улучшении самочувствия Жириновского

Фото: Пресс-служба Госдумы

Российский политик Владимир Жириновский, который был госпитализирован в Центральную клиническую больницу с диагнозом коронавирус, в настоящее время идет на поправку. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который ранее также был выписал из ЦКБ после болезни.

— Жириновский поправляется, — цитирует РИА Новости своего собеседника.

9 февраля стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали в Москве с коронавирусной инфекцией. Уточняется, что депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась в результате COVID-19.

10 февраля сообщалось, что в состоянии Жириновского наблюдается отрицательная динамика. У него прогрессирует дыхательная недостаточность. Степень поражения правого легкого, по оценкам медиков, составляет 30 процентов, левого — 50 процентов, при этом площадь поражения увеличивается.

При этом сообщалось, что политик Геннадий Зюганов может выйти на работу в Государственную думу по окончании лечения в Центральной клинической больнице уже на текущей неделе. Депутат Думы от партии КПРФ Александр Ющенко уточнил, что Зюганов вернулся домой после лечения вечером 18 февраля.