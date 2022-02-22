Эксперты рассказали, как наказать хулиганов, ослепляющих водителей лазером

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Эксперты обсудили проблему хулиганства с ослеплением лазерными лучами автомобилистов, с которой все чаще сталкиваются водители. По их мнению, наказать за подобные действия можно, но проблематично, так как отсутствует правоприменительная практика наказания за данное нарушение.

Автоэксперт Дмитрий Попов считает, что в этой ситуации можно привлечь хулигана к ответственности по статье 213 УК РФ «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу». В этом случае человеку может быть выписан крупный штраф.

По словам юриста по корпоративному праву Николая Парийского, сотрудники полиции обладают необходимыми техническими средствами, чтобы доказать вину правонарушителя, ослепляющего других участников движения лазером.

— Если вы зафиксировали лазерный луч авторегистратором, сотрудники полиции могут установить хулигана, обратившись с соответствующими запросами к операторам сотовой связи — момент его проезда в данном месте фиксируется по биллингу, — отметил он в комментарии ФАН.

Эксперты отметили серьезность подобного правонарушения, поскольку оно может привести к большому числу аварий на трассах.

До этого автоэксперт объяснил, кто в ответе за нарушение курьерами ПДД.