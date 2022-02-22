Парламент ДНР принял закон о ратификации договора о сотрудничестве с Россией

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Народный совет ДНР принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Донецком. Об этом стало известно во вторник, 22 февраля.

Во время пленарного заседания парламента все 87 депутатов, которые присутствовали на встрече, поддержали принятие закона, передает РИА Новости.

22 февраля президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны обеспечить поддержание мира российскими вооруженными силами. МИД России, согласно поручению, должен установить дипломатические отношения с ЛНР и ДНР. Также ведомству поручено провести переговоры о подготовке проекта договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Днем ранее, 21 февраля, президент России Владимир Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение. Сразу после телеобращения Путин в Кремле подписал соответствующие указы. Это решение вызвало у стран Запада множество противоречивых реакций.

Что заявили западные политики в ответ на решение Путина и что писали зарубежные средства массовой информации — в материале «Вечерней Москвы».