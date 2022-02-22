Лавров назвал ожидаемой реакцию Запада на признание ДНР и ЛНР

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что реакция коллективного Запада на признание РФ Донецкой и Луганской народных республик была предсказуемой.

— Реакция ожидаемая в том, что касается наших западных коллег: они привыкли за последние десятилетия все беды вешать на РФ, обвинять нас во всем и вся, — сказал глава МИД России в эфире канала «Россия 24».

Британский премьер-министр Борис Джонсон недавно заявил, что новые санкции, которые введет Великобритания в отношении России, будут направлены против лиц, которые «поддерживают российскую военную машину».

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение. Сразу после телеобращения Путин в Кремле подписал соответствующие указы. Это решение вызвало у стран Запада множество противоречивых реакций.

Что заявили западные политики в ответ на решение Путина и что писали зарубежные средства массовой информации — в материале «Вечерней Москвы».