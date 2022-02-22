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Комитеты СФ рекомендовали палате одобрить законы о ратификации соглашений РФ с ДНР и ЛНР

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Комитеты СФ рекомендовали палате одобрить законы о ратификации соглашений РФ с ДНР и ЛНР
Фото: Пресс-служба Совфеда

Профильные комитеты Совета Федерации единогласно рекомендовали палате одобрить законы о ратификации соглашений Российской Федерации с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом стало известно во вторник, 22 февраля.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник 22 февраля подписал закон о ратификации ЛНР договора о дружбе и взаимопомощи с Российской Федерацией.

В этот же день народный совет Донецка принял закон о ратификации аналогичного договора — о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ДНР. Во время пленарного заседания парламента все 87 депутатов, которые присутствовали на встрече, поддержали принятие закона.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

С конца прошлого года западные СМИ стали сообщать о возможном вторжении России на территорию Украины. Впоследствии эту риторику подхватили и западные политики. Российские власти отрицают эту информацию. На прошлой неделе посол России в США заявил, что Россия не планирует вторгаться на Украину.

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