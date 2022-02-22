Названо число пар, решивших пожениться в «зеркальную дату» в Подмосковье

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Около тысячи заявлений подано на регистрацию брака в красивую «зеркальную дату» 22.02.2022 в Московской области. Об этом рассказала замначальника Главного управления ЗАГС Московской области Юлия Зуева.

— На 22.02.2022 подано около тысячи заявлений на регистрацию заключения брака. Обычно по вторникам в среднем 100-120 заявлений, — сообщила Зуева в комментарии «Радио 1».

Сообщается, что бронировать места пары начинали ещё в декабре прошлого года.

В этом году февраль богат красивыми датами. Ранее, 02.02.2022, в Московской области заключили брак около 400 пар. Также большое количество свадеб было сыграно в день всех влюбленных, 14 февраля.

До этого нумеролог объяснил, почему красивая дата 22.02.2022 не подходит для свадьбы. С точки зрения нумерологии, 22 февраля 2022 года — «разорванный» день. Эта дата будет «пустой», и заполнить ее непросто. По мнению нумеролога, в идеале дата свадьбы должна быть единственной в жизни, и надо обязательно учитывать значение самого дня.