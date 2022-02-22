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Стал известен график работы приемных МАДИ 23 февраля

Виктория Сикерина

Город
Стал известен график работы приемных МАДИ 23 февраля
Фото: Пресс-служба МАДИ
Россия, Москва, проезд Одоевского, 3к1 Карта всех событий

В День защитника Отечества получить разрешение на возврат эвакуированной машины москвичи смогут в пунктах МАДИ на спецстоянках «Московского паркинга». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 22 февраля.

В ведомстве отметили, что пункты расположились в проезде Одоевского, на улице Дубовая Роща и в проезде Энтузиастов.

— В День защитника Отечества сервисные центры «Московский транспорт» будут закрыты. Обращаем внимание, что 22 февраля вас могут принять в МАДИ на улице Большая Почтовая, дом 7, строение 1, до 16:00. 23 февраля приемная будет закрыта, — говорится в сообщении.

В День защитника Отечества все уличные парковки в Москве будут бесплатными. Так, 23 февраля автомобилистам не нужно будет платить за стоянку даже на тех улицах, где обычно действует повышенный тариф: 380 рублей или 450 рублей в час днем и 200 рублей в час ночью.

Столичные центры государственных услуг «Мои документы» будут закрыты 23 февраля, в День защитника Отечества. При этом 22 февраля график работы центров останется прежним. Районные офисы будут доступны с 10:00 до 22:00, флагманские центры и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00. Прием горожан сотрудниками отделов по вопросам миграции МВД РФ будет осуществляться с 11:00 до 19:00. С графиком работы других соцучреждений в праздничный день можно ознакомиться в материале «Вечерней Москвы».

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