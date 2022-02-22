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Военный эксперт оценил решение о признании ДНР и ЛНР

Ирина Игнатенко

Общество
Военный эксперт оценил решение о признании ДНР и ЛНР
Фото: Андрей Казаков / Вечерняя Москва

Признание Россией ЛНР и ДНР было верным решением. Такое мнение высказал полковник в отставке, военный эксперт, директор Музея войск ПВО РФ в Балашихе Юрий Кнутов.

Он отметил, что полностью поддерживает решение российских властей.

Юрий Кнутов добавил, что если в других украинских регионах народ выступит против киевских властей, то России нужно будет поддержать и их.

— Если народ Украины поднимется в Харькове, Одессе или еще где-то, то конечно его надо будет поддержать. Я исхожу из того, что нацисты там действуют жестоко за любое проявление взглядов в сторону русского мира, — отметил эксперт в комментарии «Радио 1».

Военный эксперт Кнутов отметил, что вооруженные силы Украины в настоящее время явно превосходят по боевой мощи армии Донецкой и Луганской народных республик, но значительно уступают российской армии.

21 февраля Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. Он выразил уверенность в том, что россияне поддержат данное решение.

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