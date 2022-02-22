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Рафик Загрутдинов: Москва планирует заключить 213 госконтрактов с применением ТИМ

Виктория Сикерина

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Рафик Загрутдинов: Москва планирует заключить 213 госконтрактов с применением ТИМ
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Столица планирует подписать 213 государственных контрактов на сумму 110 миллиардов рублей с применением технологий информационного моделирования (ТИМ). Об этом сообщил глава московского департамента строительства Рафик Загрутдников во вторник, 22 февраля.

Он отметил, что в последние годы цифровизация стала одним из основных трендов хозяйственной деятельности.

— В своей деятельности департамент строительства сталкивается с серьезными вызовами, которые при условии использования прогрессивных цифровых инструментов могут быть восприняты как триггеры к развитию городского строительства, что в конечном итоге ведет к повышению качества возводимых объектов и созданию комфортной среды для жителей Москвы. Решением всех этих проблем является внедрение ТИМ, — заявил руководитель ведомства.

Загрутдинов добавил, что для заключения указанных контрактов необходимо преодолеть нехватку квалифицированных специалистов, технического и программного обеспечения, а также решить проблему бумажного документооборота и неопределенности источника финансирования для работы с ТИМ.

Также глава департамента рассказал, что информационная база «Цифровой паспорт строителя» может заработать в Москве до конца текущего года. сервис будет содержать расширенные сведения о каждом конкретном строителе: квалификация, рейтинг, производительность. Однако база будет доступна только для тех строителей, которые участвуют в реализации Адресной инвестиционной программы и программы реновации жилищного фонда.

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