Косачев: Войны с Украиной не будет, пока это зависит от России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Полномасштабной войны с Украиной не будет, пока этот вопрос зависит от России. Об этом во вторник, 22 февраля, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.

По его словам, решение о ратификации договоров является главным фактором деэскалации напряженности в Донбассе.

— Это и есть защита людей от полномасштабной войны, которой не будет. Во всяком случае до тех пор, пока это зависит от России, — добавил политик.

Он также попросил западную сторону подумать о том, что именно ее действия подвергают риску мирных граждан.

Он подытожил, что украинскому народу стоит понять, что нынешняя политика Украины является порочной и губительной.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 22 февраля, также выразил уверенность, что войны с Россией не будет. При этом он уточнил, что в стране могут ввести режим военного положения, если против Украины будет продолжаться военная агрессия.

Политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», что вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины довольно высока. Начаться он может по нескольким сценариям.

По его словам, возможны несколько механизмов начала военных действий. Инициатором может выступить как Украина, так и народные республики. Последние могут потребовать от Украины покинуть территории Луганской и Донецкой областей (эти территории контролируются Украиной на две трети — прим. «ВМ»). Отказ от выполнения этого требования может стать причиной войны.