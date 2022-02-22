Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Косачев: Войны с Украиной не будет, пока это зависит от России

Полина Долганова

В мире
Косачев: Войны с Украиной не будет, пока это зависит от России
Фото: Пресс-служба Совфеда

Полномасштабной войны с Украиной не будет, пока этот вопрос зависит от России. Об этом во вторник, 22 февраля, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.

По его словам, решение о ратификации договоров является главным фактором деэскалации напряженности в Донбассе.

— Это и есть защита людей от полномасштабной войны, которой не будет. Во всяком случае до тех пор, пока это зависит от России, — добавил политик.

Он также попросил западную сторону подумать о том, что именно ее действия подвергают риску мирных граждан.

Он подытожил, что украинскому народу стоит понять, что нынешняя политика Украины является порочной и губительной.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 22 февраля, также выразил уверенность, что войны с Россией не будет. При этом он уточнил, что в стране могут ввести режим военного положения, если против Украины будет продолжаться военная агрессия.

Политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», что вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины довольно высока. Начаться он может по нескольким сценариям.

По его словам, возможны несколько механизмов начала военных действий. Инициатором может выступить как Украина, так и народные республики. Последние могут потребовать от Украины покинуть территории Луганской и Донецкой областей (эти территории контролируются Украиной на две трети — прим. «ВМ»). Отказ от выполнения этого требования может стать причиной войны.

Читайте также:
Украина Константин Косачев Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О необходимости доброго слова

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Трутни всех стран, объединяйтесь!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Все мнения
О проекте