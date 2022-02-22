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Трамваи в районе Селезневской улицы задерживаются из-за ДТП

Евгений Белоусов

Происшествия
Трамваи в районе Селезневской улицы задерживаются из-за ДТП
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Селезнёвская улица Карта всех событий

Трамваи № 50 на Краснопролетарской улице (в районе улицы Селезневской) задерживаются из-за ДТП, которое произошло на путях. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Маршрут временно изменен. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Днем ранее, 21 февраля, стало известно, что движение трамваев № 11, 12 и 34 на участке между метро «Партизанская» и 16-й Парковой улицей восстановили. До этого сообщалось, что трамваи задерживаются по техническим причинам. В дептрансе попросили пассажиров быть внимательней и прислушиваться к объявлениям водителей.

17 февраля появилась информация о том, что движение трамваев 4пр, 7 и 13 по Преображенской улице восстановили после произошедшего на путях ДТП. Маршруты трамваев были временно изменены из-за аварии, которая произошла на путях возле остановки «Преображенская площадь».

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