Движение трамваев в районе станции метро «Партизанская» восстановили

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, 16-я Парковая улица Карта всех событий

Движение трамваев № 11, 12 и 34 на участке между метро «Партизанская» и 16-й Парковой улицей восстановили. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в понедельник, 21 февраля.

— Восстановлено движение трамваев на участке между метро «Партизанская» и 16-й Парковой улицей, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что трамваи задерживаются по техническим причинам. В Дептрансе попросили пассажиров быть внимательней и прислушиваться к объявлениям водителей.

Днем ранее, 20 февраля, стало известно, что движение трамваев № 7 и 50 по улице Гиляровского восстановили. Трамваи до этого по техническим причинам задерживались. Москвичей призвали быть внимательными и следить за обновлениями.

17 февраля появилась информация о том, что движение трамваев 4пр, 7 и 13 по Преображенской улице восстановили после произошедшего на путях ДТП. Маршруты трамваев были временно изменены из-за ДТП, которое произошло на путях возле остановки «Преображенская площадь».