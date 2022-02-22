Трамваи на Дубининской улице задерживаются из-за ДТП на путях

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Россия, Москва, Дубининская улица Карта всех событий

Трамваи № 3, 38, 39 в районе остановки «Завод имени Владимира Ильича» задерживаются из-за ДТП на путях. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что также из-за ДТП на путях задерживаются трамваи № 50 на Краснопролетарской улице (в районе улицы Селезневской).

Днем ранее, 21 февраля, стало известно, что движение трамваев № 11, 12 и 34 на участке между метро «Партизанская» и 16-й Парковой улицей восстановили. До этого сообщалось, что трамваи задерживаются по техническим причинам. В дептрансе попросили пассажиров быть внимательней и прислушиваться к объявлениям водителей.