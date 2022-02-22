Движение трамваев на Дубининской улице восстановлено

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Дубининская улица Карта всех событий

Движение трамваев № 3, 38, 39 на Дубининской улице (в районе остановки «Завод имени Владимира Ильича») восстановлено после ДТП, которое произошло на путях. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Восстановлено движение трамваев на Дубининской улице, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что трамваи задерживаются.

Днем ранее, 21 февраля, стало известно, что движение трамваев № 11, 12 и 34 на участке между метро «Партизанская» и 16-й Парковой улицей восстановили. До этого сообщалось, что трамваи задерживаются по техническим причинам. В дептрансе попросили пассажиров быть внимательней и прислушиваться к объявлениям водителей.