Лжеполицейский украл у пенсионерки 100 тысяч рублей в Москве

Фото: moscow-live

Россия, Москва, улица Красный Казанец Карта всех событий

Мужчина под видом сотрудника правоохранительных органов похитил у московской пенсионерки 100 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 22 февраля, сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, 84-летней пенсионерке из района Вешняки позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он рассказал женщине, что ее внучка якобы стала виновницей ДТП. Чтобы урегулировать вопрос, злоумышленник потребовал от пенсионерки деньги. Перепуганная женщина согласилась.

Позднее к ней в квартиру пришел мужчина, которому пенсионерка передала 100 тысяч рублей. Этот момент запечатлел видеодомофонов.

На кадрах видно, как мужчина выходит из машины и подходит к подъезду. После он возвращается, держа в руках пакет с деньгами, разговаривай с кем-то по телефону.

Видео: Пресс-служба УВД по ВАО

Когда внучка вернулась домой, пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Вскоре после этого, сотрудники уголовного розыска сумели задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый 24-летний приезжий из другого региона России.

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленник заключен под стражу.

— Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также на установление, розыск и задержание возможных соучастников, — заключил Васенин.

Днем ранее, 21 февраля, сообщалось, что мужчину обманули при покупке телевизора в интернете. 57-летний мужчина решил купить телевизор в сети Интернет. Увидев на одном из сайтов выгодное предложение, он оставил заявку на приобретение телевизора и кронштейна для него.

Покупателю перезвонили и попросили оплатить покупку, для чего прислали ссылку. Мужчина перечислил «продавцу» 21 180 рублей, однако не получил ни подтверждения о переводе, ни электронного чека.