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Эксперты объяснили, что последует за признанием ДНР и ЛНР

Анна Михалюк

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперты объяснили, что последует за признанием ДНР и ЛНР
Фото: glava-lnr.info

После признания Москвой независимости ДНР и ЛНР Соединенные Штаты введут против России новые санкции. Евросоюз также планирует новые ограничения, но какие именно – пока не анонсируется.

Евгений Федоров, депутат Госдумы РФ, член комитета Государственной Думы по бюджету и налогам и Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института нового общества в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, какие последствия могут возникнуть после признания республик.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

НОВОСТИ+. 22 февраля

— Не думаю, что последует серьезная реакция Запада. Американцы побоятся обострения ситуации вокруг Украины. Мы укрепились в Донецке и Луганске, но это не говорит о том, что в Украине не исчезло НАТО. Что американцы могут сделать по максимуму? Могут рубль отменить. Все это резко подтолкнет реформы в России. Санкции подтолкнут нас к национализации капитала и запустят жесткие реформы. Российская экономика и социальная сфера вырастут, — считает Евгений Федоров.

Василий Колташов объясняет, что США опасается, что конфликт на Украине может предстать как моральное поражение страны. Это может привести к падению на фондовом рынке и негативным последствиям для экономики Америки:

— Байдену нужны очки миротворца, и плевать что будет с Зеленским. Ему нужно будет выигрывать выборы и прикрывать экономические проблемы. США подставляют Зеленского, и он колебался, пока ему не стали заносить деньги в кассу. США огласили, что дали 1 миллиард долларов Украине для реализации планов, но деньги эти до цели не дойдут.

Накануне политологи обсудили ситуацию на Донбассе и предложили свои пути решения вопроса.

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