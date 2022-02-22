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Московские парковки станут бесплатными в День защитника Отечества

Евгений Белоусов

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Московские парковки станут бесплатными в День защитника Отечества
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Московские парковки в День защитника Отечества станут бесплатными. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города столицы.

В ведомстве подчеркнули, что бесплатными станут и те парковки, где установлены повышенные тарифы (380 или 450 рублей в час). Однако на парковках со шлагбаумами продолжат взимать плату.

— Будьте внимательны на дорогах и соблюдайте правила дорожного движения, — говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Столичные центры государственных услуг «Мои документы» будут закрыты 23 февраля, в День защитника Отечества. При этом 22 февраля график работы центров останется прежним. Районные офисы будут доступны с 10:00 до 22:00, флагманские центры и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00. Прием горожан сотрудниками отделов по вопросам миграции МВД РФ будет осуществляться с 11:00 до 19:00. С графиком работы других соцучреждений в праздничный день можно ознакомиться в материале «Вечерней Москвы».

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