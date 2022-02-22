Собянин вручил премии Москвы в области обеспечения безопасности

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил городские премии 2021 года в области обеспечения безопасности 35 сотрудникам различных ведомств. Об этом стало известно во вторник, 22 февраля.

— Поздравляю с наступающим Днем защитника Отечества. С каждым годом ситуация не становится спокойнее, и международные вызовы диктуют свои условия, и роль людей, которые выбрали профессию — Родину защищать, с каждым годом становится более значимой, — заявил мэр.

По его словам, премии города получают люди, которые обеспечивают порядок в Москве своим повседневным трудом, талантами и отношением к своему делу. Собянин также отметил снижение роста преступности в столице в последние годы. Так, на несколько десятков снизилось количество особо тяжких преступлений.

Мэр столицы подчеркнул, что перед городом и правоохранительными органами стоит огромное количество задач.

— Спасибо вам от имени москвичей и от меня лично, поздравляю с наградами, — заявил он.

Отмечается, что ежегодно в Москве присуждается до 5 премий в размере 1 миллион рублей каждая. При присуждении премии коллективу денежная часть делится между его членами поровну. Премии присуждаются с 2011 года.

Всего наград был удостоен 141 человек. Премии 2021 года были присуждены сотрудникам Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве, главного управления Федеральной службы судебных приставов столицы, главного управления МВД России Москвы и других ведомств, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что Собянин утвердил планы благоустройства дворов, школьных территорий и других объектов районного значения на 2022 год.

Всего за 2022 год планируется провести благоустройство 2730 городских объектов, среди них 55 парков, скверов и других знаковых объектов, 193 территории школ и детских садов и 2322 дворовые территории.