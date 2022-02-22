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В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за беженцев с Донбасса

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за беженцев с Донбасса
Фото: twitter/RussiaUN

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел режим повышенной готовности до 31 марта из-за прибытия беженцев с Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник, 22 февраля.

— Ввести на территории Московской области с 00:00 22.02.2022 и до 24:00 31.03.2022 режим повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Правительству Московской области — организовать временное размещение граждан, вынужденно покинувших территорию Украины и прибывших на территорию Российской Федерации в массовом порядке, на территории Московской области, — говорится в документе.

Постановление принято для обеспечения беженцев временным жильем и питанием, а также контролем за соблюдением порядка, отмечается на сайте администрации Московской области.

Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Руководитель ЛНР Леонид Пасечник в тот же день обратился к жителям с аналогичным обращением.

Вскоре президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу материальную помощь. Размер пособия составит десять тысяч рублей.

Всего в рамках эвакуации из ДНР в Россию прибудут примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточнили в республиканском МЧС, это затронет пожилых, женщин и детей.

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