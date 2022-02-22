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МИД РФ: Россия в самое ближайшее время эвакуирует персонал посольства с Украины

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
МИД РФ: Россия в самое ближайшее время эвакуирует персонал посольства с Украины
Фото: МИД РФ

Россия в самое ближайшее время эвакуирует персонал посольства в Киеве. Об этом во вторник, 22 февраля, заявили в МИД РФ.

— В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача – позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств, — говорится в сообщении.

Причиной такого решения стало то, что российские дипломаты не раз становились объектами агрессии, а здание дипмиссии в Киеве подвергалось нападениям, как и генконсульства в Одессе, Львове и Харькове. В МИД подчеркнули, что вопреки своим обязательствам по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, власти Украины никак не реагировали на поступавшие сотрудникам российских загранучреждений угрозы физической расправы.

14 февраля Госдеп США дал распоряжение уничтожить оборудование американского посольства в Киеве. Госдепартамент Соединенных Штатов распорядился уничтожить сетевую аппаратуру и компьютерные рабочие станции в посольстве на Украине. Само посольство временно будет закрыто, а деятельность дипломатов перенесут во Львов.

21 февраля Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе.

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