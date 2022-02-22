«Красавец с потрясающим голосом»: актриса Фекленко поделилась воспоминаниями об актере Вавилове

Кадр из фильма «Ускорение» / 1983 год

Актер Олег Вавилов был талантливейшим артистом и потрясающим красавцем. Об этом «Вечерней Москве» заявила его близкая подруга и актриса Наталья Фекленко во вторник, 22 февраля.

— Он оставался до последней секунды актером мхатовской школы. Мы учились вместе в ГИТИСе, были родными людьми. Он был двухметровым красавцем с потрясающим голосом, который сводил с ума женщин. Никогда не забуду, когда он пришел к нам в Театр сатиры, как это было прекрасно и как он играл и вживался в роли, — сказала артистка.

По ее словам, артист в последние годы тяжело болел, но не сообщал о своем диагнозе. Она добавила, что, помимо своего таланта, Вавилов был очень человечным и сердобольным.

— Каждый раз, когда встречались с ним за кулисами или в гримерке, он так переживал, что уходят великие артисты. Очень сопереживал этим утратам, — призналась Фекленко.

В заключение актриса выразила сострадание родным и близким актера.

22 февраля в пресс-службе Театра сатиры сообщили, что Вавилов умер в возрасте 72 лет. О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Вавилов родился 8 января 1950 года в узбекском городе Термез. В 1967-м он поступил в ГИТИС, где попал в мастерскую на актерский курс к народному артисту СССР Василию Орлову.

В 1974 году Вавилов начал играть в московском ТЮЗе. Параллельно он играл в театре «У Никитских ворот» и театре «Сфера».

Актер поступил в Театр сатиры в 2004 году, где служил по настоящее время. Первой работой Вавилова в кино стала сыгранная им в 1976 году роль в фильме «Псевдоним: Лукач». А в 1977 году он исполнил одну из своих самых знаковых ролей — в фильме «Странная женщина».