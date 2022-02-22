Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Красавец с потрясающим голосом»: актриса Фекленко поделилась воспоминаниями об актере Вавилове

Рафаэль Залян

Лала Манушакян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Красавец с потрясающим голосом»: актриса Фекленко поделилась воспоминаниями об актере Вавилове
Кадр из фильма «Ускорение» / 1983 год

Актер Олег Вавилов был талантливейшим артистом и потрясающим красавцем. Об этом «Вечерней Москве» заявила его близкая подруга и актриса Наталья Фекленко во вторник, 22 февраля.

— Он оставался до последней секунды актером мхатовской школы. Мы учились вместе в ГИТИСе, были родными людьми. Он был двухметровым красавцем с потрясающим голосом, который сводил с ума женщин. Никогда не забуду, когда он пришел к нам в Театр сатиры, как это было прекрасно и как он играл и вживался в роли, — сказала артистка.

По ее словам, артист в последние годы тяжело болел, но не сообщал о своем диагнозе. Она добавила, что, помимо своего таланта, Вавилов был очень человечным и сердобольным.

— Каждый раз, когда встречались с ним за кулисами или в гримерке, он так переживал, что уходят великие артисты. Очень сопереживал этим утратам, — призналась Фекленко.

В заключение актриса выразила сострадание родным и близким актера.

22 февраля в пресс-службе Театра сатиры сообщили, что Вавилов умер в возрасте 72 лет. О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Вавилов родился 8 января 1950 года в узбекском городе Термез. В 1967-м он поступил в ГИТИС, где попал в мастерскую на актерский курс к народному артисту СССР Василию Орлову.

В 1974 году Вавилов начал играть в московском ТЮЗе. Параллельно он играл в театре «У Никитских ворот» и театре «Сфера».

Актер поступил в Театр сатиры в 2004 году, где служил по настоящее время. Первой работой Вавилова в кино стала сыгранная им в 1976 году роль в фильме «Псевдоним: Лукач». А в 1977 году он исполнил одну из своих самых знаковых ролей — в фильме «Странная женщина».

Читайте также:
Соболезнования Смерть Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О необходимости доброго слова

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Трутни всех стран, объединяйтесь!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Все мнения
О проекте