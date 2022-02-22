Песков заявил, что в Кремле не смотрели выступление Байдена по Украине

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Соединенных Штатов Джо Байдена по ситуации на Украине, сообщил, что в Кремле не смотрели его речь.

— Нет. Не смотрели. У президента идет рабочее совещание, — сказал он во вторник, 22 февраля, передает РИА Новости.

Байден в своем выступлении заявил, что Россия начала «вторжение» на территорию Украины. США считают, что своими последними действиями РФ начала «вторжение» на Украину.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Итоги голосования были встречены аплодисментами сенаторов.

Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и так далее. Документы заключаются сроком на десять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.