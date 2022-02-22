Захарова отреагировала на твит Борреля об отсутствии шопинга в Европе из-за санкций

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя пост главы евродипломатии Жозепа Борреля о санкциях за признание РФ ЛНР и ДНР, отметила, что за все время войны он не написал ни одного твита с призывом к Украине обуздать националистов, видимо, шопинг и вечеринки — это то, что волнует его по-настоящему.

— Господин Боррель, за время войны в Донбассе погибло (по оценкам ОБСЕ) более 13 тысяч человек. От вашего имени ни разу не было ни одного твита или поста с поддержкой родителей убитых детей, с требованием обеспечить несовершеннолетним Донецка и Луганска безопасное существование, с призывом к киевскому режиму обуздать националистов. Теперь мы поняли почему: шопинг и вечеринки — то, что волнует по-настоящему, — написала она в своем Telegram-канале.

Дипломат подчеркнула, что такое поведение «цивилизованных стран» граничит с потерей человеческого облика. Захарова также задалась вопросом, нормально ли это, когда еврочиновник радуется из-за того, что бизнес стран-членов Евросоюза понесет убытки.

Ранее Боррель, комментируя санкции против РФ из-за признания ДНР и ЛНР, написал в Twitter, что больше не будет «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе и бриллиантов из Антверпена».

ЕС включил в черный список 351 депутата Госдумы за признание ДНР и ЛНР. Евросоюз введет санкции против депутатов Государственной думы из-за признания ДНР и ЛНР. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 22 февраля.

21 февраля Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Итоги голосования были встречены аплодисментами сенаторов.

Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и так далее. Документы заключаются сроком на десять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.