Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Захарова отреагировала на твит Борреля об отсутствии шопинга в Европе из-за санкций

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Захарова отреагировала на твит Борреля об отсутствии шопинга в Европе из-за санкций
Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя пост главы евродипломатии Жозепа Борреля о санкциях за признание РФ ЛНР и ДНР, отметила, что за все время войны он не написал ни одного твита с призывом к Украине обуздать националистов, видимо, шопинг и вечеринки — это то, что волнует его по-настоящему.

— Господин Боррель, за время войны в Донбассе погибло (по оценкам ОБСЕ) более 13 тысяч человек. От вашего имени ни разу не было ни одного твита или поста с поддержкой родителей убитых детей, с требованием обеспечить несовершеннолетним Донецка и Луганска безопасное существование, с призывом к киевскому режиму обуздать националистов. Теперь мы поняли почему: шопинг и вечеринки — то, что волнует по-настоящему, — написала она в своем Telegram-канале.

Дипломат подчеркнула, что такое поведение «цивилизованных стран» граничит с потерей человеческого облика. Захарова также задалась вопросом, нормально ли это, когда еврочиновник радуется из-за того, что бизнес стран-членов Евросоюза понесет убытки.

Ранее Боррель, комментируя санкции против РФ из-за признания ДНР и ЛНР, написал в Twitter, что больше не будет «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе и бриллиантов из Антверпена».

ЕС включил в черный список 351 депутата Госдумы за признание ДНР и ЛНР. Евросоюз введет санкции против депутатов Государственной думы из-за признания ДНР и ЛНР. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 22 февраля.

21 февраля Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Итоги голосования были встречены аплодисментами сенаторов.

Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и так далее. Документы заключаются сроком на десять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.

Читайте также:
Санкции Мария Захарова Жозеп Боррель
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О необходимости доброго слова

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Трутни всех стран, объединяйтесь!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Все мнения
О проекте