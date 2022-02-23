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Стало известно, сколько женщины готовы потратить на подарки к 23 Февраля

Елизавета Короткова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Стало известно, сколько женщины готовы потратить на подарки к 23 Февраля
Фото: freepik.com

Большинство женщин потратит от 1000 до 5000 рублей на подарки ко Дню защитника Отечества в 2022 году. Этой информацией с «Вечерней Москвой» поделились в онлайн-сервисе доставки продуктов и товаров «СберМаркет» и мессенджере Viber.

33,7 процента женщин готовы потратить на подарок в честь 23 Февраля от 1000 до 5000 рублей. Немного меньше опрошенных (ровно 33 процента) планируют приобрести презент стоимостью от 500 до 999 рублей, рассказали в пресс-службе.

В меньшинстве остались те, кто готов потратить на подарок менее 500 рублей и более 5000 рублей.

— 17,9 процента готовы отдать до 500 рублей за подарок ко Дню защитника Отечества, 2,6 процента респондентов отметили, что готовы потратить более 5000 рублей и более 10 000 рублей, — пояснили «ВМ».

Отмечается, что 10,2 процента женщин вовсе не хотят тратить деньги на подарки мужчинам ко Дню защитника Отечества.

По данным опроса «СберМаркета» и Viber, самыми популярными подарками для мужчин в честь 23 Февраля в этом году станут косметические средства и парфюмерия. На втором месте по распространенности — одежда и аксессуары. Третью и четвертую строчки в этом топе заняли съедобные подарки и товары для дома соответственно.

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