«Пасмурно и влажно»: синоптики сообщили москвичам о погоде 23 февраля

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

В среду, 23 февраля, столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде местами пройдут небольшие осадки.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс два — четыре градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне нуля — пяти градусов тепла.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что влияние очередного атлантического циклона скажется на формировании погоды в столице. Будет пасмурно и влажно, атмосферное давление по-прежнему ниже нормы, содержание кислорода в воздухе снижено, дефицит особенно выражен в дневные часы.

Ухудшение самочувствия при таких погодных условиях проявляется, как правило, симптомами основного заболевания: это усиление болевых симптомов при суставной патологии, частые головные боли, скачки артериального давления, усиление симптомов кислородной недостаточности у больных с бронхо-легочными заболеваниями. Многие испытывают психологический дискомфорт и другие проявления ухудшения самочувствия.

Следует по рекомендации врача начинать профилактическое лечение и принимать лекарства для лечения имеющихся заболеваний.

Вторник стал самым теплым днем за всю зиму в Москве. 22 февраля стало самым теплым днем с начала зимы в столице. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.