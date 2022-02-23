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Взрыв произошел в районе троллейбусного депо в Луганске

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Взрыв произошел в районе троллейбусного депо в Луганске
Фото: youtube.com

Взрыв прогремел в районе троллейбусного депо в Луганске. Об этом сообщили в среду, 23 февраля, в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— В Луганске произошел очередной террористический акт. В 04:15 в районе троллейбусного депо прогремел взрыв, — сказано в сообщении.

В настоящее время на месте взрыва работают оперативные службы и правоохранительные органы, передает Интерфакс.

23 февраля в ДНР назвали терактом взрыв у телецентра в Донецке. Исполняющий обязанности министра информации ДНР Даниил Безсонов допустил, что взрыв является предупреждением журналистам, что могут быть и последующие теракты.

22 февраля в ДНР заявили о попытке покушения на экс-главу Минобороны Кононова. Попытка теракта была совершена в отношении бывшего главы Минобороны ДНР Владимира Кононова. Об этом сообщили в МГБ ДНР.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

В тот же день около представительства ЛНР в СЦКК в Луганске прогремел взрыв. Причиной инцидента, по данным Народной милиции ЛНР, стал взрыв в автомобиле. В результате происшествия пострадали глава представительства и водитель.

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